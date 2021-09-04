Жителям Автозавода сделают перерасчет за некачественную воду

Жителям Автозаводского района, горячая вода в квартирах которых имела неприятный запах, сделают перерасчет оплаты за некачественную услугу. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам проверки качества горячего водоснабжения.

- Автозаводцам, которым поставлялась вода несоответствующего качества, будет сделан перерасчет за этот период, – отметил Юрий Шалабаев.

Еще летом жители пяти многоквартирных домов №№ 36, 46 по ул. Пермякова, № 1А по ул. Дьяконова, № 35 по ул. Комсомольская, № 15 А по ул. Прыгунова в Автозаводском районе пожаловались на резкий и неприятный запах от текущей из крана воды.

По словам руководителя ГК «Волгаэнерго» Андрея Орлихина, для того, чтобы избавиться от всех причин появления неприятного запаха, провели промывку квартальных и магистральных сетей, ежедневный мониторинг качества и отбор проб.

После этого коммунальщики очистили сети на входах в жилые дома и внутри зданий.

Вместе с тем, Юрий Шалабаев обратился к жителям домов с просьбой продолжать следить за качеством воды и незамедлительно сообщать об отклонениях в администрацию района.

Напомним, что в июле 2021 года жители десятка улиц жаловались на невыносимый затхлый запах, который появился от воды. Жалобы поступали с улиц Раевского, Дьяконова, Героя Васильева, 6-й микрорайон, Советской Армии, Пермякова, Львовская, проспект Бусыгина и других.

А также, на Автозаводе разрешили кризисную ситуацию с горячей водой. Тем, у кого остались проблемы с водой, губернатор предложил написать в личные сообщения.