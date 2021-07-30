Пробы не соответствуют нормам: на Автозаводе ищут причины неприятного запаха от водопроводной воды

В Автозаводском районе ищут причины отвратительного запаха от воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде ищут причины появления неприятного запаха от воды в домах Автозаводского района. Жители десятка улиц уже неделю жалуются на невыносимую вонь, которая появляется, как только включаешь кран. Жалобы поступают с улиц Раевского, Дьяконова, Героя Васильева, 6-й микрорайон, Советской Армии, Пермякова, Львовская, проспект Бусыгина и других.

«22 июля у нас отключали горячую воду, а на следующий день мы почти сутки сидели без холодной воды – видимо, была какая-то авария, рядом с домом все раскопали. После того, как воду дали, она стала с отвратительным затхлым запахом. Особенно сильно пахнет горячая вода, и эта вонь потом остается на коже», - рассказала «Комсомолке» жительница дома по улице Героя Васильева Елена Смирнова.

По словам женщины, по этому поводу она писала в администрацию Автозаводского района, но там лишь посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. Очень быстро о проблеме узнали в городской администрации, и к решению вопроса подключился мэр города.

«Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев взял под личный контроль решение вопроса, касающегося некачественного горячего водоснабжения ряда домов на улицах Пермякова, Дьяконова, Комсомольская, Прыгунова в Автозаводском районе», - сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Пробы не соответствуют нормам

В связи с многочисленными жалобами специалисты Роспотребнадзора выехали по нескольким адресам и взяли отбор проб горячей воды.

«Результаты исследования показали ухудшение нормативных показателей горячей воды, подаваемой жителям домов № 36 и 46 по улице Пермякова, № 1А по улице Дьяконова, № 35 по улице Комсомольская, № 15 А по улице Прыгунова», - рассказали в мэрии.

Кроме того, 26 июля сотрудники Нижегородского водоканал брали пробы холодной воды на водопроводной станции, принадлежащей ООО «Заводские сети». Здесь тоже были выявлены отклонения от нормы.

«Анализ показал превышение параметров уровня окисляемости воды, а также превышение по параметру "запах"», - рассказали в городской администрации.

Воду могут отключить из-за неприятного запаха

30 июля во многих домах Автозаводского района отключили горячую воду, и некоторые решили, что это как-то связано с неприятным запахом. Однако это плановое ежегодное летнее отключение воды, информация о котором есть в графике на сайте «Волгаэнерго». Согласно графику, горячей воды по ряду адресов не будет 30 июля и 1 августа.

Однако отключить горячую воду по причине неприятного запаха действительно могут.

- 30 июля планируется повторно получить результаты проб горячей воды, по результатам которых может быть принято решение о приостановлении горячего водоснабжения в этих домах. Ситуация под контролем, - сказал Юрий Шалабаев.

Причину запаха ищет Роспотребнадзор

Причину появления неприятного запаха от воды в домах Автозаводского района сейчас устанавливают специалисты.

- По обращениям населения на запах от горячей воды в Автозаводском районе Управлением Роспотребнадзора проводится комплекс мероприятий, направленных на определение причин ситуации, в том числе организован отбор и исследование проб воды, осуществляется работа с ресурсоснабжающими организациями. По результатам будут приняты меры к ресурсоснабжающим организациям за нарушение требований к качеству воды, а также по предупреждению ухудшения качества воды, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Кстати, после массовых жалоб автозаводцев компании, отвечающие за горячее водоснабжение в Автозаводском районе, незамедлительно провели мероприятия по промывке трубопроводов ГВС с последующим взятием проб по проблемным адресам.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.