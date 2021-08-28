На Автозаводе разрешили кризисную ситуацию с горячей водой. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

Вот уже месяц нижегородцы жалуются на затхлый запах горячей воды в Автозаводском районе, об этом они пишут в комментарии губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в Instagram.

- Остались разовые проблемы, системно эта кризисная ситуация решена. Промывку систему делали несколько раз,- ответил губернатор Глеб Никитин всем возмущенным подписчикам.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил автозаводцам, страдающим от ухудшения качества воды в домах, обращаться в личные сообщения точные адрес и контакты в директ, а затем администрация автозаводского района будет разбираться лично.

Напомним, что пробы не соответствуют нормам: на Автозаводе ищут причины неприятного запаха от водопроводной воды. Жители десятка улиц жалуются на невыносимый затхлый запах, который появился от воды неделю назад.

В Нижнем Новгороде ищут причины появления неприятного запаха от воды в домах Автозаводского района. Жители десятка улиц уже неделю жалуются на невыносимую вонь, которая появляется, как только включаешь кран. Жалобы поступают с улиц Раевского, Дьяконова, Героя Васильева, 6-й микрорайон, Советской Армии, Пермякова, Львовская, проспект Бусыгина и других.

А также, Нижегородский Роспотребнадзор подал иск в суд из-за некачественной воды на Автозаводе.

В нижегородском Роспотребнадзоре жителям Автозавода порекомендовали обратиться за перерасчётом к исполнителю услуг. А также подавать обращения в ведомство через сайт в случае сомнения в качестве воды.

Роспотребнадзор продолжит контролировать ситуацию.