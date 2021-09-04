Уголовное дело возбудили по факту массового отравления детей в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг – они не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Так, после обращений родителей, органы прокуратуры области оперативно провели проверку информации и соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам проверки было установлено, что многие родители были вынуждены обратиться в медицинские организации за помощью. Причиной стало плохое самочувствие детей и появление признаков отравления у учеников одной из школ Нижнего Новгорода.

Сейчас материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, что массовое отравление в школе Нижнего Новгорода: прокуратура проверяет информацию о 40 пострадавших. Обеспокоенные родители стали писать обращения министру образования региона.

А также, учебный процесс в начальных классах гимназии приостановят после жалоб на отправление.

Стало известно, что сразу после поступления информации о случаях кишечной инфекции у учеников начальных классов гимназии №13 сотрудники Управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место и начали проводить эпидемиологическое расследование.