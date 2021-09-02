Пассажирское железнодорожное сообщение между Саровом и Москвой восстановлено

Поезд в Москву отправится в 19:00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Железнодорожные составы вновь начали перевозить пассажиров от Сарова до Москвы. Соответствующая информация появилась на странице РФЯЦ-ВНИИЭФ в соцсетях.

- На оперативном заседании штаба сообщили, что сегодня, 2 сентября, железнодорожное сообщение возобновляется. Поезд в Москву отправится по традиционному расписанию из Сарова от станции «Тупиковая» в 19:00, - говорится в информационном сообщении.

Напомним, железнодорожное сообщение между Саровом и Москвой было приостановлено две недели назад из-за лесных пожаров под Первомайском.

Пассажиры отправлялись в Москву со станции Арзамаса.

В результате этого пожара в поселке Стеклянном сгорели 11 домов. По состоянию на 21августа пожар был локализован.