Выступление нижегородской команды КВН покажут на Первом канале 4 сентября. Фото предоставлено командой "Росы".

Выступление нижегородской команды КВН «Росы» покажут на Первом канале в субботу, 4 сентября. В телеэфир выйдет игра фестиваля «Голосящий КиВиН - 202», на котором команда ННГУ им. Лобачевского завоевала «Малого КиВина в Золотом». Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель проекта КВН в ННГУ Дмитрий Абрашкин.

- В этом году команда стала первым за много лет коллективом, который не только попал на Первый канал, но и надолго задержался в эфире. Голосящий КиВиН станет для нижегородцев третьим появлением на федеральных телеэкранах. А уже в 22-ого сентября состоятся съёмки полуфинала Высшей лиги КВН с участием команды. За 25 лет существования Голосящего КиВиНа «Росы» стали первой командой от Нижегородской области, - рассказал Дмитрий Абрашкин.

Сама игра, которая выйдет в эфир, состоялась 17 июля Светлогорске. Участие в фестивале приняли 16 команд со всей страны, а оценивали выступления юмористов Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Светлаков, Наталья Ищенко и Евгений Гришковец.

Выступление нижегородской команды покажут в субботу в эфире Первого канала после программы «Время» - в 21:21.