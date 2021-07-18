Нижегородская команда КВН «Росы» стала призером фестиваля «Голосящий КиВиН 2021» Фото: @rosy_kvn

Нижегородская команда КВН «Росы» получила «Малого КиВина в Золотом» на фестивале «Голосящий КиВиН 2021». Тем самым она стала призером фестиваля. Об этом сообщается в их официальном аккаунте Instagram.

- Немножечко спойлеров из Светлогорска, мы взяли малую птичку в Золотом! Огромное спасибо за поддержку, - коротко написали они, а также поблагодарили болельщиков за поддержку.

Так, фестиваль прошел 16-17 июля в Театре Эстрады «Янтарь-Холл» в Светлогорске Калининградской области. Известно, что всего в игре приняли участие 16 команд.

Напомним, что нижегородская команда «Росы» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Игра состоялась в Москве 31 мая 2021 года - поддержать команду приехала целая делегация чиновников из Нижнего Новгорода.

Выступление нижегородской команды получилось смешным, что позволило им набрать по итогам игры 13 баллов. С этим результатом они стали третьими и вышли в полуфинал. Их соперниками станут Сборная Пермского края и «Михаил Дудиков».

Нижегородская команда КВН «Росы» является командой из ННГУ им. Лобачевского.