Нижегородская команда «Росы» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Фото: kvn.ru

Команда «Росы» из Нижнего Новгорода прошла в полуфинал Высшей лиги КВН. Третья ¼ была сыграна в Москве вчера, 31 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Лиги.

Соперниками нижегородцев стали команды «Михаил Дудиков» (Ставрополь), «Улица Плеханова» (Москва), Армянская сборная (Москва) и Сборная Пермского края. Оценивало выступления юмористов традиционное жюри: Константин Эрнст, Валдис Пельш, Александр Ревва, Семён Слепаков, Валерий Меладзе и Юлий Гусман

Команды сыграли четыре конкурса. За приветствие и «Знакомый сюжет» «Росы» получили по 4 балла, биатлон – 0,8 балла и музыкальный фристайл судьи оценили на 4, и только один Юлий Гусман поставил «пятерку».

Выступление нижегородской команды получилось смешным, что позволило им набрать по итогам игры 13 баллов. С этим результатом они стали третьими и вышли в полуфинал. Их соперниками станут Сборная Пермского края и «Михаил Дудиков».

Полуфиналы состоятся осенью, а летом ребят ждет выступление на «Голосящем КиВиНе».

Как сообщает телеграм-канал «Вовк», поддержать нижегородскую команду в Москву приехала целая делегация чиновников: губернатор Глеб Никитин с супругой, его заместители Олег Беркович и Давид Мелик-Гусейнов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, его заместители Леонид Стрельцов и Илья Штокман, а также депутаты гордумы Станислав Прокопович, Михаил Иванов и Мария Самоделкина, советник губернатора Оксана Михеева.

По итогам игры Давид Мелик-Гусейнов опубликовал лаконичную стори в своем Instagram.

«Росы» в ½ финала. Горжусь!», - написал министр.