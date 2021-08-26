Нижегородский Роспотребнадзор подал иск в суд из-за некачественной воды на Автозаводе

Нижегородский Роспотребнадзор подал исковое заявление в суд в защиту неопределённого круга потребителей по факту несоответствия качества питьевой воды в Автозаводском районе областного центра. Жители района отправили уже более 300 обращений в Роспотребнадзор, сообщая об ухудшении качества горячей воды. В таком положении они находятся уже больше месяца.

Исследования показали, что в 23 домах Автозаводского района Нижнего Новгорода проба горячей воды не отвечала требованиям гигиены по трём показателям: мутность, цветность и содержание железа. Подачу горячей воды в них приостановили.

Повторные исследования проб горячей воды, взятые 16 и 17 августа, выявили соответствие её качества всем нормам.

Административные дела были заведены в отношении ООО "Автозаводская ТЭЦ" (31 производство), ООО "Теплосети" (31 производство) и ООО "Наш Дом" (2 производства). Предприятия выплатят штрафы.

В нижегородском Роспотребнадзоре жителям Автозавода порекомендовали обратиться за перерасчётом к исполнителю услуг. А также подавать обращения в ведомство через сайт в случае сомнения в качестве воды.

Роспотребнадзор продолжит контролировать ситуацию.

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