Владельцы гаражей пожаловались в прокуратуру на незаконный снос на Автозаводе

Владельцы пожаловались в прокуратуру на незаконный снос гаражей на Автозаводе. Об этом сообщает Newsroom24.

Так, летом 2021 года в Нижнем Новгороде начали активно сносить гаражи и сараи. По мнению властей они были незаконными постройками, однако, жители Автозаводского района возмутились этим фактом.

Несмотря на то, что собственники предоставили в администрацию Автозаводского района документы, которые подтверждали наличие правовых оснований на их размещение, постройки все же снесли.

Сносу подверглись 27 гаражей в районе дома №13 по улице

6-ой микрорайон. При этом подтверждающие документы были у всех собственников построек. Среди их владельцев есть ветераны, инвалиды и нижегородцы, владеющие «незаконными» конструкциями многие годы. 20 августа все они подали коллективную жалобу в прокуратуру. Останавливаться на этом владельцы уничтоженных гаражей не планируют – теперь они собираются обратиться в суд.

Напомним, что ветхие деревянные сараи советской постройки в центре Нижнего Новгорода снесут по просьбе жителей. В мэрии города отметили, что на их месте планируется установить новую детскую площадку.

В администрации района известили, что аварийные дома снесут по ещё 10 адресам. Всего освободят 800 "квадратов" земли.

А также, 126 ветхих и заброшенных хозяйственных построек демонтируют в течение месяца в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Так, ветхие постройки снесут на ул. Планетной, у домов №№2, 2а, 2б, их там 58. Еще 33 сарая снесут на улице Новосоветской, у д. № 14, 35 хозпостроек определены под снос на ул. Вождей Революции, у д. 9. Работы начнутся на этой неделе.