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Общество19 июля 2021 18:14

Более 120 сараев в Сормовском районе снесут за месяц

В 2020 на улицах Сормово уже демонтировали 43 аварийных сарая
Екатерина КУРОЧКИНА
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126 ветхих и заброшенных хозяйственных построек демонтируют в течение месяца в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная администрация.

- Многие постройки уже давно не используются по назначению, стоят заброшенными и являются пожароопасными. Поэтому постепенно территория района освобождается от старых сараев. В прошлом году были снесены 43 аварийных постройки на улицах Ясной и Замкнутой. В этом году работа в данном направлении продолжается, - отметила заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Так, ветхие постройки снесут на ул. Планетной, у домов №№2, 2а, 2б, их там 58. Еще 33 сарая снесут на улице Новосоветской, у д. № 14, 35 хозпостроек определены под снос на ул. Вождей Революции, у д. 9. Работы начнутся на этой неделе.

Напомним, что ветхие деревянные сараи советской постройки в центре Нижнего Новгорода снесут по просьбе жителей. В мэрии города отметили, что на их месте планируется установить новую детскую площадку.

Глава района также уточнил, что площадь дворовой территории, которую освободят от сараев, составляет 250 квадратных метров. После демонтажа ветхих построек этот участок огородят и временно благоустроят.