Ветхие сараи снесут в центре Нижнего Новгорода по просьбе жителей

Ветхие деревянные сараи советской постройки в центре Нижнего Новгорода снесут по просьбе жителей. В мэрии города отметили, что на их месте планируется установить новую детскую площадку.

– Весь этот комплекс сараев, который находится на центральной исторической улице Нижегородского района – улице Провиантская, служил причиной многолетних обращений жителей. Эти сараи не раз горели, и за последние десять лет превратились в настоящую свалку, – признал глава Нижегородского района Илья Лагутин. – Только в этом году благодаря субсидиям, выделенным домоуправляющей компании, удалось начать работы по сносу ветхих аварийных строений.

Глава района также уточнил, что площадь дворовой территории, которую освободят от сараев, составляет 250 квадратных метров. После демонтажа ветхих построек этот участок огородят и временно благоустроят.

Исполнительный директор АО "Домоуправляющая компания Нижегородского района" Ольга Прокофьева добавила, что все эти здания с погребами, поэтому территорию необходимо будет засыпать грунтом и утрамбовать.

– Мы понимаем, что будет идти просадка земли. В течение года мы будем наблюдать за данным участком. Когда остановится движение грунта, то можно будет выполнять дальнейшие работы, а что это будет – либо установка игровой площадки, либо обустройство зоны отдыха – решат сами жители, – заверила Прокофьева.

В администрации района известили, что аварийные дома снесут по ещё 10 адресам. Всего освободят 800 "квадратов" земли.

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