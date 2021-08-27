Неопознанный аварийный объект снесли под Кремлем в Нижнем Новгороде

Неопознанное аварийное здание, расположенное за корпусом Кремлевских казарм под склоном Кремля, снесли перед празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Так известно, что объект находился продолжительное время в заброшенном состоянии, и определить его назначение в городской мэрии не удалось. Однако, состояние постройки было плохое и грозило обрушением – его подпорная стенка начала разрушаться. Для безопасности жителей решено было ликвидировать объект. Неопознанное аварийное здание снесли прямо перед празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.

Напомним, что ветхие деревянные сараи советской постройки в центре Нижнего Новгорода снесут по просьбе жителей. В мэрии города отметили, что на их месте планируется установить новую детскую площадку.

В администрации района известили, что аварийные дома снесут по ещё 10 адресам. Всего освободят 800 "квадратов" земли.

А также, 126 ветхих и заброшенных хозяйственных построек демонтируют в течение месяца в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Так, ветхие постройки снесут на ул. Планетной, у домов №№2, 2а, 2б, их там 58. Еще 33 сарая снесут на улице Новосоветской, у д. № 14, 35 хозпостроек определены под снос на ул. Вождей Революции, у д. 9. Работы начнутся на этой неделе.