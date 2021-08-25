Более 16 тысяч нижегородцев вакцинируются в сутки

Более 16 тысяч жителей Нижегородской область проходят вакцинацию от коронавируса за сутки. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

Он конкретизировал, что таких порядка 16,3 тысячи в сутки. А также отметил, что это статистика привитых по двум компонентам.

– Наиболее активно прививаются работники системы образования и промышленных предприятий, – сказал министр.

Темпы вакцинации Нижегородской области выше, чем в среднем по России: 283 человека на 100 тысяч населения.

– Спасибо, что боретесь вместе с нами! – традиционно обратился к привитым Мелик-Гусейнов. – Будем лучшим регионом!

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