Самоизоляцию для беременных продлят в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин подтвердил это в своём Instagram, отвечая на вопросы пользователей.
@ko.alena52 задала вопрос главе Нижегородской области: продлят ли самоизоляцию для беременных? На что Глеб Никитин ответил сжато:
– Готовится такой указ.
Более подробной информации пока нет, в частности о сроках продления режима.
"Комсомольская правда – Нижний Новгород" сообщит, как только они станут известны.
Напомним, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поделился статистическими данными о ходе прививания от коронавируса в Нижегородской области: более 16 тысяч нижегородцев вакцинируются ежедневно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!