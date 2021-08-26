Самоизоляцию для беременных продлят в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин подтвердил это в своём Instagram, отвечая на вопросы пользователей.

@ko.alena52 задала вопрос главе Нижегородской области: продлят ли самоизоляцию для беременных? На что Глеб Никитин ответил сжато:

– Готовится такой указ.

Более подробной информации пока нет, в частности о сроках продления режима.

"Комсомольская правда – Нижний Новгород" сообщит, как только они станут известны.

Напомним, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поделился статистическими данными о ходе прививания от коронавируса в Нижегородской области: более 16 тысяч нижегородцев вакцинируются ежедневно.

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