Улицу Звездинку перекроют в Нижнем Новгороде 27 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта изменится по улице Звездинке в Нижнем Новгороде завтра, 27 августа. Это касается участка улицы от дома № 8/54 до дома № 10А. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Изменения будут действовать с 15:00 до 23:00 27 августа. Согласно схеме, предоставленной Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Нижнего Новгорода, объехать зону перекрытия можно будет по соседним улицам.
Специалисты ведомства призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
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