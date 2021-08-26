Центр Нижнего Новгорода и часть дорог Канавина перекроют из-за марафона 28-29 августа

Центр Нижнего Новгорода и часть дорог Канавина перекроют из-за марафона 29 августа
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Практически все центральные улицы Нижнего Новгорода и часть дорог Канавинского района перекроют в ближайшие выходные, 28-29 августа, в связи с проведением крупнейшего забега. В воскресенье в приволжской столице пройдёт "Марафон 800" – впервые за 12 лет бегунам будет доступна максимальная дистанция в 42,2 километра. Организаторы спортивного события утверждают, что её преодолеют 1500 человек. А в общей сложности на старт выйдут более 7000 участников. Большая их часть – 60% – прибудут из других регионов России. Помимо прочего, участники поборются за победу на трассах в три и десять километров.
Забег стартует от стадиона "Нижний Новгород" ровно в 08:00. Его будут транслировать в официальных группах ВКонтакте "Марафон 800" и "Нижний 800".
– Маршрут охватит знаковые исторические места в центре города: стадион и его окрестности, живописные набережные, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, усадьбы купеческих времён и соборы разных веков, – уточнили в областном правительстве. – В "Марафоне 800" примут участие даже профессиональные бегуны: Людмила Лебеда, Алина Прокопьева, Татьяна Архипова, Юрий Чечун, Степан Киселёв и Николай Чавкин. А на дистанцию 10 километров выйдет бегун Искандер Ядгаров.
Схема изменений дорожного движения. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Стартово-финишный городок откроется в 07:00. Следует отметить, что вход в него возможен только с мультипассом, ПЦР-тестом или справкой о наличии антител.
А теперь о перекрытии улиц. Подробно рассказываем о временных изменениях движения. Действовать все они будут с 22:00 28 августа до 17:00 29 августа.
Полностью перекроют улицы: Самаркандская, Совнаркомовская, Волжская набережная, Стрелка, Нижневолжская набережная, Широкая, Зеленский съезд, площадь Минина и Пожарского, Верхневолжская набережная, Добролюбова, набережная Федоровского, Обозная, Похвалинский съезд, Красная Слобода, набережная Гребного канала.
Частичные перекрытия:
- улица Советская (от улицы Совнаркомовской до Канавинского моста);
- улица Бетанкура (от пересечения с бульваром Мещерским до Волжской набережной);
- улица Керченская (от пересечения с улицей Совнаркомовской до Советской улицы);
- улица Минина (от пересечения с Музейным переулком до площади Минина);
- улица Варварская (от площади Минина до Педагогического университета);
- улица Октябрьская (от пересечения с Большой Покровской до улицы Добролюбова);
- улица Ильинская (от пересечения улицей Добролюбова до набережной Федоровского);
- улица Заломова (от Сергиевского моста до Малой Покровской);
- улица Малая Покровская (от пересечения с улицей Обозной до Похвалинского съезда);
- улица Маслякова (от пересечения с улицей Обозной до Похвалинского съезда).
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