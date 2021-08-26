Одностороннее движение введут на набережной Федоровского и улице Суетинской в Нижнем Новгороде с 16 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Одностороннее движение введут на участке набережной Федоровского и улице Суетинской в Нижнем Новгороде с 16 сентября 2021 года. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, а также предоставляет схему изменённого движения.

В нижегородском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что автомобилисты смогут заехать на улицу Суетинскую с улицы Гоголя, проехать по набережной Федоровского, а затем выехать на Урожайный переулок, движение по которому останется двусторонним.

– В целях увеличения пропускной способности на участках улицы Суетинской и набережной Федоровского будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Кроме того, на некоторых участках улиц парковка будет ограничена по вторникам с 00:00 до 06:00 для беспрепятственного проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега, – добавили в ЦОДД.

Автомобили нарушителей установленных правил будут перемещать на охраняемую стоянку.

– ЦОДД рекомендует водителям при планировании маршрута движения учитывать изменения и следовать указаниям дорожных знаков, – резюмировали в ведомстве.

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