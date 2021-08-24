Часы обратного отсчета оставят около нижегородского театра драмы

Часы, которые вели обратный отсчет до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, оставят у драмтеатра и после праздника. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Изначально предполагалось, что после 800-летия Нижнего Новгорода часы станут туристическим объектом, а также могут отсчитывать время до знаковых городских мероприятий. Сейчас часы отсчета пока оставили на Театральной площади.

Их также перепрограммировали на обычный, а не на обратный ход, поэтому сейчас часы показывают точное московское время.

Напомним, что пока одну часть Большой Покровской перекапывают и ремонтируют, на другой появился новый арт-объект. Часы, ведущие отсчет времени до 800-летия Нижнего Новгорода, торжественно открыли возле драматического театра – там, где уже несколько дней внимание горожан привлекала загадочная черная коробка с красным бантом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в основе концепции нового арт-объекта лежит история создания часов Ивана Кулибина – знаменитого механика и изобретателя, «нижегородского Архимеда», который когда-то изготовил для императрицы Екатерина Второй легендарные часы-яйцо.

А также, часы обратного отсчета времени до праздника показывают 6 часов - именно столько времени остается до главного шоу. К часам не иссякает очередь - все хотят сделать карточку на память.