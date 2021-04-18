Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода открыли на Большой Покровской

Часы расположены возле театра драмы. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Пока одну часть Большой Покровской перекапывают и ремонтируют, на другой появился новый арт-объект. Часы, ведущие отсчет времени до 800-летия Нижнего Новгорода, торжественно открыли возле драматического театра – там, где уже несколько дней внимание горожан привлекала загадочная черная коробка с красным бантом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в основе концепции нового арт-объекта лежит история создания часов Ивана Кулибина – знаменитого механика и изобретателя, «нижегородского Архимеда», который когда-то изготовил для императрицы Екатерина Второй легендарные часы-яйцо.

- Запуская отсчет до 800-летия, мы запускаем отсчет до момента, который даст мощный импульс нашему города на долгие годы вперед, - подчеркнул Глеб Никитин. – А когда время истечет, мы все вместе загадаем желание, связанное с будущим Нижнего Новгорода!

В свою очередь, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил, что в Нижнем Новгороде всегда было много уличных часов.

- Город был купеческим, время ценилось. И в советское время в людных местах тоже размещали циферблаты, но обращали мало внимания на их художественную ценность. Теперь же мы снова относимся к часам как к арт-объектам. Эти часы для жителей показывают, сколько времени осталось до праздника, а вот для чиновников это рабочий инструмент – мы видим, сколько времени остается на реализацию всех планов по благоустройству и ремонту дорог в центре города, - рассказал Юрий Шалабаев.

Конечная точка отсчета времени – начало гала-шоу в 20:21 21 августа 2021 года.