Парад оркестров и фестиваль ретро-автомобилей: Как проходит День города 2021 в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород сегодня с большим размахом празднует 800-летие. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Сегодня в Нижнем Новгороде проходят праздничные мероприятия в честь 800-летия города. Начиная с середины дня и до самой ночи нижегородцев ждут выступления творческих коллективов, музыкантов, диджеев, мастер-классы, лекции, розыгрыши призов и многое другое. Кульминацией юбилея станет грандиозное гала-шоу, которое начнется в 20:21 по московскому времени. Праздник охватит девять площадок в разных районах Нижнего Новгорода, а главные события будут разворачиваться на водной сцене напротив Речного вокзала. На каждой сцене будут выступать приглашенные российские звезды: группа «Любэ», «Уматурман», Баста, Александр Воробьев, L’One и другие.

Праздник начался с фестиваля оркестров на Большой Покровской. В нем принимают участие 8 музыкальных коллективов из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова, Богородска.

Парад оркестров на Покровке. Фото: Анна Доронина

Люди заполонили всю Покровку, как в старые добрые доковидные времена.

На Покровке сегодня многолюдно - все пришли за порцией положительных эмоций. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В в 11.00 у Главной проходной Горьковского автозавода стартовал фестиваль ретро-автомобилей. В нем принимают участие экипажи более чем из 15 городов России и Белоруссии – всего более 100 автомобилей и 250 человек. Они представят практически полный спектр основных моделей Горьковского автозавода, начиная с самых ранних ГАЗ-А и «ГАЗ-АА» и заканчивая «Волгами» постсоветской эпохи.

Более 100 машин примут участие в фестивале ретро-автомобилей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Колонна автомобилей, проехав через главный конвейер автозавода, торжественно проследовала через Главную проходную. С 15:00 до 19:00 на парковке между стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского будет организована масштабная выставка исторических моделей «ГАЗ».

На площади Минина днем не очень многолюдно. Здесь находится одна из девяти сцен гала-шоу - днем здесь выступают творческие коллективы, а вечером будет выступать Баста.

Сцена на площади Минина - вечером здесь будет выступать Баста. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Часы обратного отсчета времени до праздника показывают 6 часов - именно столько времени остается до главного шоу. К часам не иссякает очередь - все хотят сделать карточку на память.

Около драмтеатра большая очередь - все хотят сфотографироваться с часами обратного отсчета времени до гала-шоу. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Знаменитая на весь мир российская супермодель Наталья Водянова прилетела в свой родной Нижний Новгород! Наблюдательные поклонники уже заметили её на главной сцене гала-шоу "Начало нового".