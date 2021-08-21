Парад оркестров и фестиваль ретро-автомобилей: Как проходит День города 2021 в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород сегодня с большим размахом празднует 800-летие.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
Сегодня в Нижнем Новгороде проходят праздничные мероприятия в честь 800-летия города. Начиная с середины дня и до самой ночи нижегородцев ждут выступления творческих коллективов, музыкантов, диджеев, мастер-классы, лекции, розыгрыши призов и многое другое. Кульминацией юбилея станет грандиозное гала-шоу, которое начнется в 20:21 по московскому времени. Праздник охватит девять площадок в разных районах Нижнего Новгорода, а главные события будут разворачиваться на водной сцене напротив Речного вокзала. На каждой сцене будут выступать приглашенные российские звезды: группа «Любэ», «Уматурман», Баста, Александр Воробьев, L’One и другие.
Праздник начался с фестиваля оркестров на Большой Покровской. В нем принимают участие 8 музыкальных коллективов из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова, Богородска.
Парад оркестров на Покровке. Фото: Анна Доронина
Люди заполонили всю Покровку, как в старые добрые доковидные времена.
На Покровке сегодня многолюдно - все пришли за порцией положительных эмоций.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
В в 11.00 у Главной проходной Горьковского автозавода стартовал фестиваль ретро-автомобилей. В нем принимают участие экипажи более чем из 15 городов России и Белоруссии – всего более 100 автомобилей и 250 человек. Они представят практически полный спектр основных моделей Горьковского автозавода, начиная с самых ранних ГАЗ-А и «ГАЗ-АА» и заканчивая «Волгами» постсоветской эпохи.
Более 100 машин примут участие в фестивале ретро-автомобилей.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Колонна автомобилей, проехав через главный конвейер автозавода, торжественно проследовала через Главную проходную. С 15:00 до 19:00 на парковке между стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского будет организована масштабная выставка исторических моделей «ГАЗ».
На площади Минина днем не очень многолюдно. Здесь находится одна из девяти сцен гала-шоу - днем здесь выступают творческие коллективы, а вечером будет выступать Баста.
Сцена на площади Минина - вечером здесь будет выступать Баста.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
Часы обратного отсчета времени до праздника показывают 6 часов - именно столько времени остается до главного шоу. К часам не иссякает очередь - все хотят сделать карточку на память.
Около драмтеатра большая очередь - все хотят сфотографироваться с часами обратного отсчета времени до гала-шоу.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
Знаменитая на весь мир российская супермодель Наталья Водянова прилетела в свой родной Нижний Новгород! Наблюдательные поклонники уже заметили её на главной сцене гала-шоу "Начало нового".
Наталья Водянова прилетела в родной Нижний Новгород на юбилей города.
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