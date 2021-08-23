Основной корпус «Школы 800» в Нижнем Новгороде готов на 84%

Строительство основного корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах Нижнего Новгорода завершено на 84%. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Сейчас заканчиваются монтажные работы на внутренних инженерных сетях, рабочие занимаются отделкой помещений внутри. Кроме того, благоустройство территории уже выполнили на 37%.

Также, стало известно о готовности двух корпусов: в Автозаводском районе стрроительство завершили на 65%, а в Сормовском – на 57%.

Напомним, что одна из нижегородок отметила в комментариях, что все родители скептически относятся к тому, что новая школа откроется к 1 сентября текущего года. Они сомневаются, что ремонтные работы скоро закончатся, так как сейчас, на первый взгляд на этап строительства, школа будет сдана еще не скоро. Помимо всего прочего, сейчас родители переживают о том, хватит ли финансирования, чтобы достроить корпуса образовательного центра.

А также, в Нижнем Новгороде полным ходом идет строительство нового образовательного комплекса Школа 800. Она включает в себя центр дополнительного образования на Бору и три школы в самом Нижнем Новгороде – в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах. По словам строителей, сейчас готовность объекта составляет 80% и работы идут в соответствии с графиком. Что уже сделано в Школе 800 в Верхних Печерах и что ожидает школьников в новом учебном заведении – журналистам рассказали в ходе специальной экскурсии.