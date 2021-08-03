Даты открытия «Школы 800» станут известны до 8 августа

Сроки сдачи корпусов «Школы 800» станут известны до конца текущей недели. Об этом сообщает министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в своем Instagram.

Одна из нижегородок отметила в комментариях, что все родители скептически относятся к тому, что новая школа откроется к 1 сентября текущего года. Они сомневаются, что ремонтные работы скоро закончатся, так как сейчас, на первый взгляд на этап строительства, школа будет сдана еще не скоро. Помимо всего прочего, сейчас родители переживают о том, хватит ли финансирования, чтобы достроить корпуса образовательного центра.

- Школа будет построена! И будет принимать в свои стены детишек многие десятилетия! Надо лишь чуть подождать! Во всех технологических процессах свои сроки,- ответила на это глава нижегородского министр образования Ольга Петрова.

Кроме того, она уточнила, что даты сдачи объектов станут известны уже на этой неделе – до 8 августа.

Напомним, что в Нижнем Новгороде полным ходом идет строительство нового образовательного комплекса Школа 800. Она включает в себя центр дополнительного образования на Бору и три школы в самом Нижнем Новгороде – в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах. По словам строителей, сейчас готовность объекта составляет 80% и работы идут в соответствии с графиком. Что уже сделано в Школе 800 в Верхних Печерах и что ожидает школьников в новом учебном заведении – журналистам рассказали в ходе специальной экскурсии.