Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о борьбе с лесными пожарами в Нижегородской области. ФОТО: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным вчера, 21 августа, в Нижнем Новгороде. Глава государства посетил столицу Приволжья по случаю её 800-летия. В ходе встречи губернатор доложил президенту о ситуации с лесными пожарам в регионе.

Глеб Никитин подчеркнул, что самая сложная ситуация сложилась на территории Нижегородской области, которая прилегает к государственному заповеднику "Заповедная Мордовия".

– Постоянно контролировали ситуацию, в том числе с привлечением сил Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ и Центрального федерального округа, не только Приволжского. Техника, авиация МЧС, Минобороны, Росгвардии были привлечены. И, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хотел поблагодарить руководство министерств, в первую очередь Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны и Росгвардии, за помощь, – сказал Глеб Никитин.

А также сравнил жару 2021 и 2010 годов:

– Если сравнивать жару с 2010-м, ужасным годом, она примерно сопоставима, но сейчас 99% пожаров мы тушим в первые сутки, то есть идёт полная локализация. Сейчас мы готовы, прежде всего благодаря дистанционному мониторингу, – заверил глава региона.

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