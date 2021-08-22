Владимир Путин осмотрел обновлённый парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде. ФОТО:Марина Скрипкина, Александр Воложанин

Президент России Владимир Путин посетил обновлённый парк "Швейцария" в рамках визита по случаю 800-летия Нижнего Новгорода вчера, 21 августа. Во время осмотра территории его сопровождали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и советник главы Нижнего Новгорода Анастасия Сорокина.

Губернатор рассказал, как парк получил своё название. ФОТО:Марина Скрипкина, Александр Воложанин

Глеб Никитин рассказал президенту о происхождении названия любимого нижегородцами парка:

– Парку 118 лет: его высадили в 1903 году местные жители – родители с детьми. "Швейцарией" его назвали за склон и ландшафты, которые напоминали Альпы. Много попыток было переименовать парк, даже в последнее время, когда мы этот проект рассматривали, многие мои коллеги говорили: "Почему "Швейцария"? Давайте переименуем". Но это уже вошло в обиход нижегородцев.

Глава региона рассказал Владимиру Путину, что одним из ключевых этапов реконструкции парка была реставрация его ограды, так как входные группы и ограждения "Швейцарии" – объект культурного наследия.

– Протяжённость ограды – 3,2 километра. Много где она держалась на арматуре, просто разваливалась. Мы сделали один новый вход и обновили всего девять входов, – уточнил губернатор.

Глеб Никитин рассказал президенту о масштабах проделанной работы. ФОТО:Марина Скрипкина, Александр Воложанин

В том числе президент России услышал о благоустройстве 52 гектаров территории парка: ремонт дорожек и площадок, замена лавочек, урн, устройство новых детских площадок, формирование спортивной инфраструктуры, оздоровительные мероприятия для зелени "Швейцарии", ремонт инженерных сетей, оборудование видеонаблюдения и современного наружного освещения.

А также в парке разместили 16 павильонов с детским центром, кафе, пунктом проката спортивного оборудования, помещениями для тихих игр и чтения. Помимо этого, были созданы два фонтана, благоустроено 18 километров дорожек, установлены 155 камер видеонаблюдения и 828 парковых светильников.

При этом свободная площадь, не занятая разного рода объектами, увеличилась на три тысячи квадратных метров. Зелёная часть парка возросла на 3,1%. До конца 2021 года там высадят ещё 31,6 тысячи новых кустарников, 4,8 тысяч "квадратов" цветников и 1 632 дерева.

Владимира Путина сопровождали Глеб Никитин, Игорь Комаров и Анастасия Сорокина. ФОТО:Марина Скрипкина, Александр Воложанин

В разговоре с Владимиром Путиным Глеб Никитин отметил, что в парке "Швейцария" появились 14 детских площадок и качественная спортивная инфраструктура: более 10 крупных спортплощадок. Среди них такие как площадки для тяжёлой атлетики, лёгкой атлетики, мини-футбола и кроссфита. Также скейт-парк, спортивный центр и беговое кольцо.

Президент ознакомился и с другими проектами благоустройства приволжской столицы.

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