Лестницу на улице Пушкина в Нижнем Новгороде отремонтируют по просьбе жителей

Лестницу вдоль дома №8 по ул. Пушкина в Нижнем Новгороде отремонтируют после обращения жителей. Об этом сообщает администрация Советского района.

Так, лестница пришла в негодность – ее ступени частично разрушились так, что было невозможно ходить.

- Конструкция действительно пришла в негодность. На объекте уже проводятся мероприятия по восстановлению ступеней лестничного схода. Мы благодарны жителям за обратную связь. Это помогает более эффективно справляться с задачами, - рассказал заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Организая-подрядчик использовал для обновления лестничного схода бортовые камни и бетонную смесь. Всего в работе на объекте принимали участие около 6 человек. По плану лестница будет отремонтирована до конца месяца.

Напомним, что сквер Чкалова в Канавинском районе открылся в Нижнем Новгороде. Качество работ проверил глава города Юрий Шалабаев.

- Этот сквер всегда был точкой притяжения для местных жителей, но состояние его в последнее время было плачевным. Люди жаловались на разбитое дорожное покрытие, отсутствие нормальной детской площадки, спортивных элементов, – сообщил мэр Нижнего Новгорода.

А также, на центральном фасаде промышленного корпуса банка Рукавишниковых завершили реставрационные работы в рамках программы «Символы 800».

Реставрацией центрального фасада занимался ООО «Апекс»: выполнил вычинку кирпича, укрепил стены и заменил 30% дефектной плитки. Компания провела лабораторные изыскания при содействии научно-исследовательского центра при Русском музее в Санкт-Петербурге для того, чтобы изготовить уникальную похожую плитку.