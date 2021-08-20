Продажу алкоголя запретят в фан-зонах 800-летия Нижнего Новгорода

Продажу алкоголя рядом с площадками празднования 800-летия Нижнего Новгорода запретят в субботу, 21 августа. Об этом «Комсомольской правде Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Алкоголь в это день в магазинах нельзя будет купить на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского - там будут работать основная площадка гала-шоу и сцена Нижегородского района.

Также магазинам, которые располагаются в радиусе 500-метров от фан-зон, рекомендовано ограничить продажу алкоголя в стеклянных бутылках с 14:00.

Так, полный запрет на продажу алкоголя 21 августа будет установлен на площади им. Н.И.Киселева, в парке культуры и отдыха им. «1 Мая», на площадках у кинотеатра «Россия», ФОКа «Юность» и кинотеатра «Импульс», на площади Советской и на стадионе «Труд».

В Нижегородском районе на двух площадках и в 500 метрах от них запретят розничную продажу алкоголя в магазинах. Кроме того, рекомендательный характер носит продажа алкоголя в нижегородских заведениях общественного питания.

Напомним, что 21 августа будет торжественный салют. Рассказываем, во сколько начнется салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года.

Салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года начнется по завершении полуторачасового гала-шоу. Фейерверки пройдут одновременно во всех районах города в 21:41. Главный салют дадут напротив водной сцены, в акватории Оки и Волги. Установки будут располагаться на шести баржах.

А также, сцена на воде, концерты звезд и рекордный салют: Как пройдет гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Рассказываем, чем будут удивлять нижегородцев и гостей города на грандиозном празднике.

Сцену на Нижневолжской набережной собирали из металлических конструкций более трех недель. В работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра. Сцена поражает воображение своими габаритами: ее длина составляет 108 метров, высота – 30 метров.