Салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года: где посмотреть, во сколько начнется

Организаторы обещают рекордный салют на 800-летие Нижнего Новгорода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже в предстоящую субботу Нижний Новгород захлестнет череда праздничных мероприятий в честь 800-летия города. В этот день пройдут различные концерты, выступления творческих коллективов, мастер-классы, лектории и прочее. Кульминацией праздника станет грандиозное гала-шоу, которое начнется в 20:21 по московскому времени. Праздник охватит девять площадок во всех районах Нижнего Новгорода, а центральным местом действия станет водная сцена у Речного вокзала. Красочным завершением вечера станет зрелищный фейерверк.

Салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года начнется по завершении полуторачасового гала-шоу. Фейерверки пройдут одновременно во всех районах города в 21:41. Главный салют дадут напротив водной сцены, в акватории Оки и Волги. Установки будут располагаться на шести баржах.

Как рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, салют может поставить рекорд России по длине залповой линии.

- Планируем, что главный салют, который будет дан из акватории, станет рекордным в России по длине залповой линии, - заявил Олег Беркович.