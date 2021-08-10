Сцена на воде, концерты звезд и рекордный салют: Как пройдет гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Праздник пройдет на девяти площадках. АНО "Центр 800"

Считанные дни остаются до главного события этого года – 800-летия Нижнего Новгорода. Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят в городе уже не первый месяц, но кульминацией станет грандиозное гала-шоу, которое состоится 21 августа. Основное действие будет разворачиваться на огромной сцене, которая установлена прямо на воде - на причале у Речного вокзала. Праздничные концерты также пройдут на восьми площадках во всех районах города – здесь будут выступать известные российские музыканты.

В Нижний Новгород уже приехал Илья Авербух, который является постановщиком гала-шоу к 800-летию города. На пресс-конференции 10 августа режиссер вместе с министром культуры Нижегородской области Олегом Берковичем рассказал о концепции готовящегося грандиозного представления. Рассказываем, чем организаторы планируют удивлять нижегородцев и гостей города.

Илья Авербух и Олег Беркович рассказали о готовящемся шоу. Фото: Александр Воложанин

Уникальная сцена на воде

Сцену на Нижневолжской набережной собирали из металлических конструкций более трех недель. В работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра. Сцена поражает воображение своими габаритами: ее длина составляет 108 метров, высота – 30 метров.

21 августа в 20:21 здесь начнется грандиозное гала-шоу «Начало нового», постановщиком которого стал знаменитый фигурист, режиссер Илья Авербух. Представление будет длиться полтора часа.

- Часть сцены находится в воде, и это не случайно. Стрелка – это место силы, точка слияния двух великих рек. Одна из самых больших задач – задействовать водное пространство. Это определенный вызов мне как режиссеру: на моей памяти нигде и никогда в России не было такого слияния. Хотелось, чтобы это шоу не было гала-концертом, а чтобы одна сцена переливалась в другую, чтобы зрители гордились, подпевали и чувствовали единение. Я взял за основу то единение и сплочение нижегородцев, которое когда-то спасло Русь. При этом хочется, чтобы действие было современным, - рассказал о концепции представления Илья Авербух.

Основное действие развернется на сцене, установленной на воде напротив Речного вокзала. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Репетиции на сцене начнутся 16 августа, а генеральный прогон состоится накануне праздника, 20 августа. После того, как отгремит 800-летие, сцену демонтируют и больше использовать не будут.

- Такая сцена ставится на один раз, но благодаря трансляции шоу посмотрят десятки миллионов человек, - пояснил Олег Беркович.

Экраны на набережной

На Нижневолжской набережной для шоу установят большое количество экранов – для того, чтобы все смогли наблюдать за происходящим на сцене. По словам Олега Берковича, во время мероприятия будет часть активностей, которые можно видеть непосредственно глазами и часть активностей, которые можно будет видеть только по телевизору.

- Мы делаем большой акцент на телевизионную картинку,- рассказали организаторы. - Это такая большая полуторачасовая презентация того, что сделано и что планируется сделать в популярной и доступной арт-форме. Это рассказ о том, что такое Нижний Новгород, какой вклад он внес в историю страны и какое будущее он формирует.

Смотрите на «Первом»

Гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода будут транслировать на «Первом канале».

- Прямая трансляция начнется после программы «Время» в 21:20. Праздник в Нижнем Новгороде станет главным телевизионным событием дня на «Первом канале». Также будет вестись онлайн-трансляция в интернете, - сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Илья Авербух уверен, что трансляция праздника на «Первом канале» – это очень важное для региона событие.

Илья Авербух на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. Фото: Александр Воложанин

- Отчасти я поставил перед собой задачу с точки зрения режиссуры – сделать некий рассказ о начале нового Нижнего Новгорода для многомиллионной аудитории «Первого канала», чтобы у многих россиян появилось желание приехать в этот замечательный город, - рассказал Илья Авербух.

Праздник пройдет на девяти площадках

Праздничные мероприятия в честь 800-летия Нижнего Новгорода 21 августа пройдут на девяти площадках - в каждом районе города выступят известные российские музыканты.

- 800-летие – это праздник всего города, а не только исторического центра. Поэтому в этом году у нас будет девять площадок: главная сцена у Волжского пароходства и еще восемь сцен в каждом из районов города, в том числе на площади Минина. Звезды, которые выступят на главной сцене, после этого разъедутся на площадки в районы, - пояснил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, добавив, что каждая районная площадка будет включена в главное шоу с помощью телемоста.

По словам министра, в течение дня во всех районах города будет проходить множество событий: концерты, мастер-классы, лекции и прочее. Праздничные мероприятия пройдут на следующих районных площадках:

- Нижегородский район – площадь Минина

- Сормовский район – стадион «Труд»

- Автозаводский район – площадь Киселева

- Ленинский район – площадь у кинотеатра «Россия»

- Советский район – площадь Советская

- Канавинский район – парк им. 1 Мая

- Московский район – площадь у «Юности»

- Приокский район – место празднования будет объявлено позже

Кто выступит на юбилее Нижнего Новгорода

На праздничных мероприятиях в честь 800-летия Нижнего Новгорода выступит целая плеяда российских звезд. По словам режиссера постановки Ильи Авербуха, основной костяк исполнителей составляют нижегородцы или люди, родившиеся в Нижегородской области.

- Многие герои шоу – люди с мировым именем. Я старался, чтобы в каждом номере были те, кто прославляет свой город, кем гордится страна, - рассказал Илья Авербух.

21 августа нижегородцы и гости города смогут насладиться выступлениями групп «Любэ», «Уматурман», Баста, «Моральный кодекс». Участие в мероприятиях примут также недавно вернувшиеся с Олимпиады гимнастки Аверины, пианист Даниил Трифонов, артисты нижегородского балета, Сергей Полунин, Баста, Федук, актриса Ирина Пегова, Наталья Водянова и другие знаменитости. Звезды будут выступать на девяти площадках в разных районах Нижнего Новгорода.

- Все номера, которые увидят зрители, подготовлены эксклюзивно для этого шоу, - добавил Илья Авербух.

Кто станет хедлайнерами районных площадок на 800-летие Нижнего Новгорода:

- Баста — площадь Минина и Пожарского, Нижегородский район

- Feduk — стадион «Труд», Сормовский район

- Леван Горозия (L’ONE) — площадь Киселева, Автозаводский район

- Алексей Воробьев — площадь у кинотеатра «Россия», Ленинский район

- Группа Uma2rman — площадь Советская, Советский район

- Теона Дольникова — парк 1 Мая, Канавинский район

Рекордный салют

Салют на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода может стать рекордным в России по длине, заявил на пресс-конференции министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Салют на 800-летие Нижнего Новгорода обещает побить рекорд России. Фото: АНО "Центр 800"

По его словам, вечером 21 августа салюты будут одновременно во всех районах города, но главное зрелище развернется в акватории рек Оки и Волги напротив Стрелки.

- Планируем, что главный салют, который будет дан из акватории, станет рекордным в России по длине залповой линии, - заявил Олег Беркович.

Гуляем до утра: как будет работать общественный транспорт

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в день празднования 800-летия города будет продлена до трех часов ночи.

- Гулять будем до глубокой ночи, поэтому работа транспорта будет продлена, чтобы все нижегородцы и гости города смогли добраться домой. Сейчас идет проработка и согласование всех транспортных схем, - сообщил Олег Беркович.

Он также добавил, что информация о работе конкретных маршрутов 21 августа появится в ближайшие дни.

Бюджет шоу – 200 миллионов

Как рассказал Олег Беркович, гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода обошлось в 200 миллионов рублей.

- Бюджет этого шоу сейчас составляет порядка 200 миллионов рублей - это в десять раз меньше, чем, например, стоимость церемонии открытия Олимпиады. Финансирование шоу – сложносоставное. В основном это внебюджетные средства от привлеченных партнеров, - пояснил Олег Беркович.

Как уточнил режиссер Илья Авербух, не вся эта сумма была потрачена на гонорары артистам.

- Большая сумма уходит на декорации, световое оборудование и прочее, и гонорарная часть – это не основополагающая статья затрат, - подчеркнул постановщик.

По словам Олега Берковича, на гонорары звезд было потрачено 6% из этой суммы, то есть всего 12 миллионов рублей.

- Артисты согласились выступать за обычный концертный гонорар, несмотря на то, что им пришлось дополнительно готовить эксклюзивные номера, - подчеркнул министр культуры.

Правила доступа

Увидеть своими глазами грандиозное гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода, а также потанцевать под «живые» выступления музыкантов, увы, смогут не все. По предварительной информации, допуск на праздник будет осуществляться по тем же правилам, что и на фестиваль «Столица закатов». Посетить мероприятие смогут обладатели мультипассов или сертификатов, подтверждающих наличие прививки. Более подробно о правилах допуска организаторы обещают рассказать чуть позднее. «Комсомолка» будет следить за обновлением информации.