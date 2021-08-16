Набережную Федоровского частично откроют в августе 2021 года Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В Нижнем Новгороде планируют частично открыть набережную Федоровского в августе 2021 года до окончания ремонтных работ. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Сейчас на набережной продолжаются восстановительные работы, укладка плитки, замена освещения и возведение амфитеатра.

Однако, в августе 2021 года, жители уже смогут начать прогуливаться по верхнему променаду и вдоль улицы Заломова.

Напомним, что на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде началось строительство амфитеатра. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

- В настоящее время в работах задействованы около 200 человек, - говорится в сообщении. – Идет монтаж амфитеатра. Также начались работы по подготовке основания для детской площадки, ремонту мостов, террас и парапетов.

Уже известно, что на набережной Федоровского планируется построить детские и спортивные площадки, сделать зону для пикников и выгула для собак. Также там будут высажены новые кустарники и деревья, созданы газоны. Однако главным местом отдыха должен стать построенный амфитеатр. Завершить работы по его возведению планируется к 800-летию Нижнего Новгорода.

А также, «Парк 800-летия» откроется на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде.

Его созданием будет проводиться на внебюджетные средства Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реализация проекта будет проводиться в два этапа. Первый этап создания парка завершится в августе 2021 года.

Благоустраиваться будет центральная часть террасного парка набережной Федоровского и пешеходных мостов. На территории площадью в 7 гектар появятся игровые и спортивные зоны, места для отдыха, дополнительное озеленение, рабочие обновят мощение и освещение.