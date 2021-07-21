На набережной Федоровского начали возводить амфитеатр

На набережной Федоровского в Нижнем Новгороде началось строительство амфитеатра. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

- В настоящее время в работах задействованы около 200 человек, - говорится в сообщении. – Идет монтаж амфитеатра. Также начались работы по подготовке основания для детской площадки, ремонту мостов, террас и парапетов.

Уже известно, что на набережной Федоровского планируется построить детские и спортивные площадки, сделать зону для пикников и выгула для собак. Также там будут высажены новые кустарники и деревья, созданы газоны. Однако главным местом отдыха должен стать построенный амфитеатр. Завершить работы по его возведению планируется к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, благоустройство территории набережной Федоровского планируется провести в два этапа. Остальная часть работ запланирована на 2022 год.