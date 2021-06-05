«Парк 800-летия» откроется на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде

«Парк 800-летия» появится на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Его созданием будет проводиться на внебюджетные средства Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реализация проекта будет проводиться в два этапа. Первый этап создания парка завершится в августе 2021 года.

Благоустраиваться будет центральная часть террасного парка набережной Федоровского и пешеходных мостов. На территории площадью в 7 гектар появятся игровые и спортивные зоны, места для отдыха, дополнительное озеленение, рабочие обновят мощение и освещение.

- Основная идея концепции – создание «театра природных действий» – масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха нижегородцев, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также особенностью станет променад с местами для отдыха и покрытием из гранита, амфитеатр, световая инсталляция из 300 светильников.

Второй этап создания парка будет проводиться в 2022 году. В частности, рабочие займутся благоустройством прилегающих к набережной Федоровского территорий общей площадью в 18 гектар. Обещают обновить участок «Аллеи Дружбы», склоны, Благовещенскую площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд.

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