Площадь Минина частично перекроют в Нижнем Новгороде до 26 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта частично ограничат по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде до 26 августа в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю 800-летия города. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
С 00:01 16 августа до 06:00 26 августа перекроют участок площади Минина и Пожарского от Верхневолжской набережной до улицы Минина, а также Георгиевский съезд.
– Объехать зону проведения мероприятия можно будет по прилегающим улицам, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, мы рассказывали, что по той же причине Советскую площадь перекроют до 25 августа.
А также мы собрали полный список изменений движения в Нижнем Новгороде на время празднования юбилея города.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!