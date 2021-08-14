Площадь Минина частично перекроют в Нижнем Новгороде до 26 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта частично ограничат по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде до 26 августа в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю 800-летия города. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

С 00:01 16 августа до 06:00 26 августа перекроют участок площади Минина и Пожарского от Верхневолжской набережной до улицы Минина, а также Георгиевский съезд.

– Объехать зону проведения мероприятия можно будет по прилегающим улицам, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, мы рассказывали, что по той же причине Советскую площадь перекроют до 25 августа.

А также мы собрали полный список изменений движения в Нижнем Новгороде на время празднования юбилея города.

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