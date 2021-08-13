Какие улицы будут перекрыты в Нижнем Новгороде на 800-летие города Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До 800-летия Нижнего Новгорода осталась ровно неделя и пора продумать свой маршрут по городу, если праздничные дни вы планируете провести за рулём. В администрации приволжской столицы поделились перечнем изменений движения транспорта по ряду улиц. В общей сложности, они затронут практически каждый район города. Итак, рассказываем, какие улицы перекроют к юбилею Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 00:01 18 августа до 06:00 23 августа перекроют круговое движение по площади И.И.Киселёва. Объезд зоны проведения мероприятий организуют по прилегающим улицам.

Ленинский район:

С 06:00 20 августа до 21:00 22 августа ограничат движение по площади у кинотеатра "Россия", по участку бульвара Заречного – от проспекта Ленина до дома №34 по проспекту Ленина. Объезд зоны проведения мероприятий организуют по прилегающим улицам.

Советский район:

С 00:01 13 августа до 23:59 26 августа движение временно прекратится по местному проезду от улицы Адмирала Васюнина до улицы Богородского (проезд около улицы Ванеева).

С 00:01 17 августа до 23:59 24 августа будет перекрыто движение по Советской площади.

Объезд обеих зон проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам.

Московский район:

С 06:00 19 августа до 22:00 22 августа перекроют площадь у ДС "Юность" и участок улицы Ярошенко от дома №7 до дома №3.

Объезд – по прилегающим улицам.

Сормовский район:

С 21:40 до 22:20 21 августа ограничат движение транспорта по участку улицы Ярошенко от дома №7 до улицы Героя Рябцева.

С 06:00 19 августа до 21:00 22 августа проехать нельзя будет по участку от бульвара Юбилейного до дома №31А по прилегающей к нему дороге. А также от дома №31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.

Объезд этих зон проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам.

Приокский район:

С 08:00 18 августа до 01:00 22 августа перекроют площадь перед кинотеатром "Импульс", участок дороги от проспекта Гагарина до дома №1В по улице Маршала Жукова.

С 08:00 21 августа до 08:00 24 августа движение ограничат по участку дороги от проспекта Гагарина до Маршала Жукова.

Объезд обеих зон проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам.

Нижегородский район:

С 00:01 16 августа до 06:00 26 августа нельзя будет проехать по площади Минина и Пожарского на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина и по Георгиевскому съезду.

С 00:01 17 августа до 06:00 24 августа перекроют площадь Минина и Пожарского на участке от Варварской до улицы Минина, улицы Ульянова (от Пискунова до Минина и Пожарского), Минина (от Пискунова до Минина и Пожарского), Верхне-Волжскую набережную (от Пискунова до Минина и Пожарского).

С 21:00 20 августа до 06:00 22 августа ограничат движение по площади Минина и Пожарского от Варварской до Большой Покровской, по улице Пожарского, Зеленскому съезду, Варварской (от Пискунова до Минина и Пожарского), Алексеевской (от Пискунова до Минина и Пожарского).

Объезд – по прилегающим улицам.

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