Какие улицы будут перекрыты в Нижнем Новгороде на 800-летие города
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
До 800-летия Нижнего Новгорода осталась ровно неделя и пора продумать свой маршрут по городу, если праздничные дни вы планируете провести за рулём. В администрации приволжской столицы поделились перечнем изменений движения транспорта по ряду улиц. В общей сложности, они затронут практически каждый район города. Итак, рассказываем, какие улицы перекроют к юбилею Нижнего Новгорода.
Автозаводский район:
С 00:01 18 августа до 06:00 23 августа перекроют круговое движение по площади И.И.Киселёва. Объезд зоны проведения мероприятий организуют по прилегающим улицам.
Ленинский район:
С 06:00 20 августа до 21:00 22 августа ограничат движение по площади у кинотеатра "Россия", по участку бульвара Заречного – от проспекта Ленина до дома №34 по проспекту Ленина. Объезд зоны проведения мероприятий организуют по прилегающим улицам.
Советский район:
С 00:01 13 августа до 23:59 26 августа движение временно прекратится по местному проезду от улицы Адмирала Васюнина до улицы Богородского (проезд около улицы Ванеева).
С 00:01 17 августа до 23:59 24 августа будет перекрыто движение по Советской площади.
Объезд обеих зон проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам.
Московский район:
С 06:00 19 августа до 22:00 22 августа перекроют площадь у ДС "Юность" и участок улицы Ярошенко от дома №7 до дома №3.
Объезд – по прилегающим улицам.
Сормовский район:
С 21:40 до 22:20 21 августа ограничат движение транспорта по участку улицы Ярошенко от дома №7 до улицы Героя Рябцева.
С 06:00 19 августа до 21:00 22 августа проехать нельзя будет по участку от бульвара Юбилейного до дома №31А по прилегающей к нему дороге. А также от дома №31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.
Объезд этих зон проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам.
Приокский район:
С 08:00 18 августа до 01:00 22 августа перекроют площадь перед кинотеатром "Импульс", участок дороги от проспекта Гагарина до дома №1В по улице Маршала Жукова.
С 08:00 21 августа до 08:00 24 августа движение ограничат по участку дороги от проспекта Гагарина до Маршала Жукова.
Объезд обеих зон проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам.
Нижегородский район:
С 00:01 16 августа до 06:00 26 августа нельзя будет проехать по площади Минина и Пожарского на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина и по Георгиевскому съезду.
С 00:01 17 августа до 06:00 24 августа перекроют площадь Минина и Пожарского на участке от Варварской до улицы Минина, улицы Ульянова (от Пискунова до Минина и Пожарского), Минина (от Пискунова до Минина и Пожарского), Верхне-Волжскую набережную (от Пискунова до Минина и Пожарского).
С 21:00 20 августа до 06:00 22 августа ограничат движение по площади Минина и Пожарского от Варварской до Большой Покровской, по улице Пожарского, Зеленскому съезду, Варварской (от Пискунова до Минина и Пожарского), Алексеевской (от Пискунова до Минина и Пожарского).
Объезд – по прилегающим улицам.
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