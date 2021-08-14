Советскую площадь перекроют в Нижнем Новгороде до 25 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по Советской площади в Нижнем Новгороде перекроют до 25 августа в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю 800-летия города. Кроме того, въезд запретят на местный проезд около улицы Ванеева в том же Советском районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

С 00:01 17 августа до 23:59 24 августа перекроют Советскую площадь. Объехать зону проведения мероприятий можно будет по прилегающим улицам, как отметили в департаменте.

– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве.

С 00:01 13 августа до 23:59 26 августа перекрыли движение по местному проезду около улицы Ванеева: от улицы Адмирала Васюнина до улицы Богородского. Объезд – также по соседним улицам.

– Специалисты департамента призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, площадь Минина частично перекроют в Нижнем Новгороде до 26 августа.

А также мы собрали полный список изменений движения в Нижнем Новгороде на время празднования юбилея города.

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