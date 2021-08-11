Мытный рынок в Нижнем Новгороде могут признать банкротом за долг в 1 млн рублей. Об сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Налоговая инспекция №18 по Нижегородской области обратилась в суд с заявлением на банкротство ООО «Мытный двор» во вторник, 10 августа, долг компании составил 1 083 869 рублей. Дата рассмотрения иска будет назначена позже.

Напомним, что расположенный в центре города Мытный рынок откроется в Нижнем Новгороде после реконструкции уже в июле 2021 года. Сейчас он закрыт на реконструкцию до юбилея города.

Так, владелец рынка уверяет, что все работы будут закончены уже на следующей неделе. После этого рынок с радостью откроет свои двери для всех покупателей. Сейчас рабочие занимаются только подключением электросетей, а все трудоемкие работы уже давно завершили.

А также, реконструкцию Мытного рынка в Нижнем Новгороде должны были завершить еще в мае 2021 года. На месте рынка ранее планировалось возвести ТЦ.

На месте обновятся не только помещения, но и территория: рабочие убирают остатки снега и грязи, вывозят мусор. Вместе с этим обустраивается крытый санузел, предусмотренный на рынке для посетителей.