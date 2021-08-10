Салют на 800-летии Нижнего Новгорода станет рекордным для России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Салют на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода может стать рекордным в России по длине. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему гала-шоу в честь юбилея города.

По его словам, вечером 21 августа салюты будут одновременно во всех районах города, но главное зрелище развернется в акватории рек Оки и Волги напротив Стрелки.

- Планируем, что главный салют, который будет дан из акватории, станет рекордным в России по длине залповой линии, - заявил Олег Беркович.

Праздничные мероприятия по случаю 800-летия Нижнего Новгорода начнутся 19 августа, но их кульминацией станет грандиозное гала-шоу, которое состоится 21 августа. Основные мероприятия пройдут на сцене, установленной напротив Речного вокзала, также праздничные концерты будут организованы на восьми площадках во всех районах города. Постановщиком гала-шоу стал известный фигурист, режиссер Илья Авербух.

Трансляцию праздника будут показывать на Первом канале.

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