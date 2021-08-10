Свет и горячую воду отключили на двух улицах Нижнего Новгорода 10 августа

Свет и горячую воду отключили на двух улицах Нижнего Новгорода сегодня, 10 августа. Временные меры связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Об этом сообщается на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 14:00 горячей воды не будет у жильцов дома № 2 по улице Сергея Акимова.

Ленинский район:

С 09:00 до 14:00 без света останутся жители домов № 44г, 48д по проспекту Ленина.

Напомним, жители 21 улицы Нижнего Новгорода остались без света 29 июля. А на днях, 2 августа, без света были порядка 40 домов и один детский сад. Причина у всех отключений одна – плановые работы ЖКХ.

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