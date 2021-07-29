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Общество29 июля 2021 12:25

Без света остались жители 21 улицы Нижнего Новгорода 29 июля

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Жители 21 улицы Нижнего Новгорода остались без света сегодня, 29 июля. Связанные с проведением плановых работ на системах ЖКХ временные меры затронули три района города. Данные об отключении света размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 08:00 до 17:00 света не будет по адресам: улица Таганская, 1, 3а, улица Нахимова, 8, 4.

А с 09:00 до 17:00 – по адресам: проспект Ленина, 61/5, 57/1, 59/2, 57/2, 59, 59/1, 57, а также в 57 частных домах по улицам Палехская, Дружбы, Заозерная и Лагерная.

Автозаводский район:

С 13:00 до 17:00 без света останутся жильцы домов 2, 4, 4а, 6, 8, 10 по Южному шоссе.

Сормовский район:

С 09:30 до 14:00 электричества не будет в частном секторе по улицам Заболотная, Землячки, Я.Шишкина, Клинкерная, Трансформаторная, Биробиджанская, Рябиновая.

С 09:00 до 16:00 – в частных домах по улице Большая Починковская, 2-28.

И с 09:00 до 17:00 – в частном секторе по улицам Красных Зорь, Карпинского, Линдовская.

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