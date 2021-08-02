Порядка 40 домов и один детский сад остались без света в Нижнем Новгороде 2 августа

Порядка 40 домов и один детский сад Нижнего Новгорода остались без света сегодня, 2 августа. Проведение плановых работ на системах ЖКХ затронуло четыре района города, с чем и связаны временные неудобства. Данные об отключении света размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет у жителей домов 7,8,10,12,14,16 по улице Авангардная.

Московский район:

С 08:00 до 17:00 без света остались дома 1-9 по улице Дежнёва, дома 2,4 и котельная 1а по улице Гастелло, дома 24,26,30 по проспекту Героев и детский сад №272.

Советский район:

С 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отключено в домах 1,7,8 по улице Западный городок и в доме 15 по улице Красносельская.

Нижегородский район:

С 08:00 до 19:00 света не будет в домах 40,40б,38е,38,38а,36д,36,36в,23,36а по улице Рождественская, в доме 2 по улице Касьянова и в доме 9 по улице Казанское шоссе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!