Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вачском районе 9 августа

Мужчина погиб в ДТП в Вачском районе Нижегородской области сегодня, 9 августа. Ещё три человека пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, сообщение о трагедии поступило в дежурную часть в 00:05 9 августа. ДТП случилось на 90 километре трассы регионального значения Нижний Новгород – Ряжск – Касимов, в Вачском районе Нижегородской области.
Участниками аварии стали два легковых автомобиля. Мужчина 1961 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё три человек пострадали, детей среди них нет. Госпитализация потерпевшим не потребовалась. После медицинского осмотра они были отпущены домой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Трое детей пострадали в смертельном ДТП в Дзержинске 8 августа
Водитель иномарки, в которой ехали дети, погиб (подробнее)
Нижегородка зарезала мужа во время празднования дня рождения
Трагедия произошла 3 августа в городе Навашино (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!