Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вачском районе 9 августа

Мужчина погиб в ДТП в Вачском районе Нижегородской области сегодня, 9 августа. Ещё три человека пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о трагедии поступило в дежурную часть в 00:05 9 августа. ДТП случилось на 90 километре трассы регионального значения Нижний Новгород – Ряжск – Касимов, в Вачском районе Нижегородской области.

Участниками аварии стали два легковых автомобиля. Мужчина 1961 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё три человек пострадали, детей среди них нет. Госпитализация потерпевшим не потребовалась. После медицинского осмотра они были отпущены домой.

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