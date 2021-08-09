Нижегородка зарезала мужа во время празднования дня рождения. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

День рождения жительницы Нижегородской области обернулся поножовщиной и убийством. Трагедия произошла 3 августа в городе Навашино, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

56-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве своего гражданского мужа. По версии следствия, в тот день пара отмечала день рождения подозреваемой.

- Изрядно употребив горячительные напитки фигуранты поссорились на бытовой почве, мужчина стал выгонять женщину из кухни, в ответ подозреваемая нанесла сожителю ножевое ранение, от которого 65-летний мужчина скончался, - рассказали в СК.

Женщину задержали, она не отрицает своей вины. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде задержали местную жительницу, которая убила третьего по счету супруга.