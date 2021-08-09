Трое детей пострадали в смертельном ДТП в Дзержинске 8 августа. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Две иномарки столкнулись лоб в лоб в Дзержинске 8 августа. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на Речном шоссе в районе дома №17. 48-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Карина», вылетел на встречку и столкнулась с «Киа Рио». От удара «Тойота» перевернулась на проезжей части.

- В результате водитель «Тойоты» получил травмы, не совместимые с жизнью. Трое ехавших с ним детей и водитель «Киа» доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин аварии.