Трое детей пострадали в смертельном ДТП в Дзержинске 8 августа.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Две иномарки столкнулись лоб в лоб в Дзержинске 8 августа. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на Речном шоссе в районе дома №17. 48-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Карина», вылетел на встречку и столкнулась с «Киа Рио». От удара «Тойота» перевернулась на проезжей части.
- В результате водитель «Тойоты» получил травмы, не совместимые с жизнью. Трое ехавших с ним детей и водитель «Киа» доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин аварии.