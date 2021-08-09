«Несколько человек отравились угарным газом»: Что известно о лесных пожарах в Сарове к этому часу

Саров окутал плотный едкий дым. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Нижегородцы продолжают с тревогой следить за новостями из Мордовии, где вот уже седьмой день горит государственный заповедник. На борьбу с огнем брошены силы более тысячи человек, однако площадь возгорания растет, и на сегодняшний день составляет 50га. В минувшие выходные огонь перешел на территорию Нижегородской области, в связи с чем в городе Сарове экстренно был введен режим ЧС.

«Огонь шел по выгоревшим ранее местам»

К счастью, к утру понедельника пожар на территории Сарова удалось потушить.

- Все очаги, которые были зафиксированы на территории Нижегородской области, ликвидированы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Как сообщили в Федеральном ядерном центре, распространения огня шло по выгоревшим ранее местам заповедной зоны – сгоревший лес не был выпилен, а валежник не утилизирован.

Дым от горящего заповедника распространяется на десятки километров вокруг. Фото: ГУ МЧС Республики Мордовия

- После 2010 года, подобным образом пожары уже возникали в 2018 и 2019 годах. Жаркое лето и ветер способствовали быстрому развитию стихии и в 2021 году, - подчеркнули в РФЯЦ – ВНИИЭФ.

Вместе с тем директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков отмечает, что Российский федеральный ядерный центр работает и продолжает выполнять свои государственные задачи.

- Ни одно из производств не приостановлено, - заявил он.

«Нечем дышать, пепел на подоконниках»

Дым от полыхающего Мордовского заповедника плотно окутал близлежащие территории и распространился на огромные расстояния. Саровчане жалуются, что в городе нечем дышать, а с неба падает пепел.

- Над городом висит смог: в 10 утра видимость, как в сумерках, запах и пепел летит с неба, - пишет в Instagram Светлана Пивоварова.

Солнце едва проглядывает сквозь пелену дыма в Сарове. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

- В Сарове нечем дышать, пепел на подоконниках, - подтверждают другие.

Уже к выходным такая картина наблюдалась не только в Сарове, но и соседних районах.

- Живу в Первомайске, и дым у нас в городе страшный, - рассказала Виктория Киреева. - Неделю назад даже небо все красное было, солнце на красную лампочку было похоже. Домой пришли со стойким запахом дыма на одежде и волосах.

- В субботу были в Дивееве – задыхались от дыма, - написала Ольга Орешкина. В понедельник утром небольшая задымленность и запах гари наблюдается и в Нижнем Новгороде – сообщения об этом поступают из разных районов нагорной и заречной частей города.

«Жертв нет»

В соцсети ходят слухи, что во время тушения пожара в Сарове есть пострадавшие от ожогов и даже погибшие. Однако официальные источники эту информацию не подтверждают. Однако, как сообщает РФЯЦ – ВНИИЭФ со ссылкой на медицинский штаб, помощь врачей нескольким людям все же понадобилась.

- Жертв нет, есть обращения с симптомами отравления угарным газом. Этим людям оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщили в ядерном центре.

В связи с сильным задымлением жителям Сарова рекомендовали по возможности не выходить на улицу.

Ядерный центр защищают минерализованные полосы

Тем временем в Мордовском заповеднике продолжается борьба с бушующим в лесу пожаром. Огонь тушат как на местности, так и с воздуха. Проводится опашка территорий, создаются дополнительные минерализованные полосы.

- Минерализованные полосы, противопожарные разрывы вблизи производственных зон РФЯЦ-ВНИИЭФ шириной 100 метров, которые были подготовлены ядерным центром после событий 2010 года, сейчас являются хорошим подспорьем в борьбе с распространением стихии, - сообщили в Ядерном центре.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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