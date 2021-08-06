Концерт Элджея смогут посетить только нижегородцы старше 18 лет

Концерт российского хип-хоп исполнителя Элджея смогут посетить только нижегородцы старше 18 лет. Возрастной ценз для посещения концерта подняли – ранее проход на мероприятие устанавливали с 16 лет. Об этом сообщили в нижегородском областном правительстве.
Допуск на концерт будет осуществляться по оригиналам документов, удостоверяющих личность. Дети до 18 лет не смогут пройти даже в сопровождении родителей.
Напомним, концерт Элджея (настоящее имя – Алексей Узенюк) пройдёт в Приволжской столице завтра, 7 августа, на Нижневолжской набережной, в седьмой день фестиваля музыки и фейерверков "Столица закатов".
Кроме возрастного ограничения, действует также ограничение по наличию "Мультипасс 800" или специальных браслетов.
Программа седьмого дня фестиваля "Столица закатов":
19:00 – нижегородская кавер-группа Black Ties;
20:00 – TONYSTARR;
21:20 – Элджей.
Выступление последнего завершится фейерверком от пиротехнической компании "Весёлый праздник".
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