Концерт Элджея смогут посетить только нижегородцы старше 18 лет

Концерт российского хип-хоп исполнителя Элджея смогут посетить только нижегородцы старше 18 лет. Возрастной ценз для посещения концерта подняли – ранее проход на мероприятие устанавливали с 16 лет. Об этом сообщили в нижегородском областном правительстве.

Допуск на концерт будет осуществляться по оригиналам документов, удостоверяющих личность. Дети до 18 лет не смогут пройти даже в сопровождении родителей.

Напомним, концерт Элджея (настоящее имя – Алексей Узенюк) пройдёт в Приволжской столице завтра, 7 августа, на Нижневолжской набережной, в седьмой день фестиваля музыки и фейерверков "Столица закатов".

Кроме возрастного ограничения, действует также ограничение по наличию "Мультипасс 800" или специальных браслетов.

Программа седьмого дня фестиваля "Столица закатов":

19:00 – нижегородская кавер-группа Black Ties;

20:00 – TONYSTARR;

21:20 – Элджей.

Выступление последнего завершится фейерверком от пиротехнической компании "Весёлый праздник".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!