Улица Ильинская перекрыта в Нижнем Новгороде до 16 августа

Движение транспорта по улице Ильинская в Нижнем Новгороде временно перекрыли с 6 до 16 августа в связи с ремонтом участка дороги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Речь идёт об участке дороги от Зеленского съезда до переулка Вахитова. Движение приостановлено с 00:01 6 августа до 23:59 15 августа. Объезд ремонтируемой зоны организуют по прилегающим улицам.
Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Канавинский мост и набережные Нижнего Новгорода перекроют 6-7 августа в связи с проведением спортивного мероприятия.
А Кожевенную улицу города аналогично перекрыли до 16 августа.
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