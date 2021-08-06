Улица Ильинская перекрыта в Нижнем Новгороде до 16 августа

Движение транспорта по улице Ильинская в Нижнем Новгороде временно перекрыли с 6 до 16 августа в связи с ремонтом участка дороги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идёт об участке дороги от Зеленского съезда до переулка Вахитова. Движение приостановлено с 00:01 6 августа до 23:59 15 августа. Объезд ремонтируемой зоны организуют по прилегающим улицам.

Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Канавинский мост и набережные Нижнего Новгорода перекроют 6-7 августа в связи с проведением спортивного мероприятия.

А Кожевенную улицу города аналогично перекрыли до 16 августа.

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