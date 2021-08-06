Канавинский мост и набережные Нижнего Новгорода перекроют 6-7 августа

Движение транспорта по Канавинскому мосту и ряду улиц Нижнего Новгорода будет ограничено 6-7 августа в связи с проведением спортивного мероприятия. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения движения:

С 00:01 до 19:30 6 августа будут перекрыты Волжская набережная (от улицы Карла Маркса до Совнаркомовской), улица Совнаркомовская (от Волжской набережной до улицы Самаркандская), улица Бетанкура (от Волжской набережной до улицы Карла Маркса) и улица Стрелка.

С 00:01 до 18:00 7 августа будут перекрыты Волжская набережная (от дома № 13 до улицы Совнаркомовская), улица Совнаркомовская (от Волжской набережной до улицы Самаркандская), улица Бетанкура (от Волжской набережной до улицы Карла Маркса), улица Стрелка, Георгиевский съезд, улица Широкая, Зеленский съезд, Нижневолжская набережная, улица Красная Слобода, Казанский съезд, набережная Гребного канала (от улицы Красная Слобода до дома № 26 набережной Гребного канала).

С 05:00 до 18:00 7 августа будут перекрыты улица Самаркандская (от улицы Бетанкура до Канавинского моста), улица Керченская (от улицы Совнаркомовская до Канавинского моста), Канавинский мост, Похвалинский съезд (от площади Благовещенская до Малой Покровской).

В департаменте отметили, что соответствующие временные дорожные знаки будут установлены на подъездах. Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам. Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

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