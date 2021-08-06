Кожевенную улицу перекроют в Нижнем Новгороде до 16 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Кожевенная в Нижнем Новгороде временно перекроют с 6 до 16 августа в связи с ремонтом участка дороги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идёт об участке дороги от улицы Широкая до Зачатской башни Нижегородского кремля (Кремль, дом № 2 Г). Движение будет приостановлено с 00:01 6 августа до 23:59 15 августа. Объезд ремонтируемого участка организуют по прилегающим улицам.

Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Канавинский мост и набережные Нижнего Новгорода перекроют 6-7 августа в связи с проведением спортивного мероприятия.

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