Вакцинация от COVID будет платной только для иностранцев в Нижегородской области

Платная вакцинация от коронавируса начнётся для иностранцев в Нижегородской области в текущем месяце. Об этом заявил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он подчеркнул, что речь идёт в первую очередь о зарубежных гостях, которые планируют посетить Нижний Новгород: командировочные или студенты-иностранцы.

– Порядок, стоимость и ассортимент вакцин уточняется, но уже можно сказать, что это будут отечественные препараты. Для нижегородцев, как и для всех россиян, вакцинация от новой коронавирусной инфекции любой из зарегистрированных в РФ вакцин была и остаётся бесплатной, – заверил министр.

Напомним, сразу две поставки вакцины от коронавируса в Нижегородскую область произошли за последние несколько дней: 3 августа в регион поступило более 79 тысяч доз вакцины, а 1 августа – 38 400 доз вакцины "Спутник Лайт".

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