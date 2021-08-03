Более 79 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Нижегородскую область 3 августа

Во вторник, 3 августа, в Нижегородскую область поступила крупная партия вакцины. Об этом сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

Так, в регион привезли 79 260 доз вакцины от COVID-19. Сейчас они проходят маркировку, а в ближайшее время их распределят по пунктам вакцинации. Однако, какие именно вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область, не уточняется.

Напомним, что режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлили до конца августа. Такие изменения внес в свой указ о повышенной готовности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно новым поправкам, работодатели должны перевести беременных сотрудниц на удаленный режим работы. По мнению главы региона, люди из группы риска по-прежнему подвержены опасности перед COVID-19.

Кроме того, 3 августа установился новый рекорд: у 547 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки. Число заболевших в регионе превысило 142 тысячи. По данным на 3 августа 2021 года, всего с начала пандемии 142 181 пациент Нижегородской области заразился covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 486 человек.